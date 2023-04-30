中職／年齡不是問題 劉榮華樂看小龍向上飛

味全龍隊團隊守備有感提升，總教練葉君璋歸功「榮總」劉榮華的加入，用經驗帶給教練團幫助，從客座到正式內野教練，劉榮華很快融入這群年輕人，直言年齡差距不是問題，「聊的都是棒球」。

劉榮華在2022年結束樂天桃猿隊的二軍總教練工作後，獲得龍隊春訓客座教練邀約，進入一軍賽季後也獲得續聘，繼續擔任一軍內野教練，劉榮華表示：「感謝球團給這個機會，跟葉總在義大犀牛時期就共事過，目前他的這套訓練體系也很穩定。」

至於葉總的稱讚，劉榮華認為這也是當初被賦予的任務，跟球員、教練都要良好的溝通，「年輕教練有時候也需要時間，跟球員不同，看的面向要更廣，我認為是互相學習啦。」

56歲的劉榮華來到球員平均年齡25.4歲的味全龍，年齡差了一倍，平常開玩笑還是能融入年輕話題，進入場上指導更像師生關係，劉榮華說：「他們年紀跟我兒子差不多，重點是技術面上如何溝通，讓他們能夠理解，就像水澆下去要有辦法吸收。」

這批內野手之中，劉榮華對於李凱威、劉基鴻的成長最為驚豔，「他們兩個吸收能力都很好，可說是天生好手，只是需要經驗，凱威很多地方一點就通，基鴻很重視守備這一塊，對自己的要求很高。」至於劉基鴻昨晚的傳球失誤，劉榮華認為：「不會因為一顆球就抹滅他的努力。」

看著批球員正朝著成熟期邁進，劉榮華也說：「很喜歡看到球員的努力，最後有在球場上展現出來，代表他們的辛苦都有了代價。」