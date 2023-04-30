快訊

郭台銘民調追上侯友宜？ 兩人對上賴清德勢均力敵

中職／林岱安膝蓋腫脹不嚴重 胡智爲花蓮系列賽回先發

中央社／ 新北30日電
統一獅先發投手胡智爲。 報系資料照
統一獅先發投手胡智爲。 報系資料照

中職統一獅隊捕手林岱安昨天比賽膝蓋稍微扭傷，但腫脹不嚴重，仍留在一軍名單中，投手胡智爲今天將在二軍出賽調整，預計接下來花蓮系列賽會回到先發投手輪值。

中職統一獅隊捕手林岱安昨天與富邦悍將隊比賽，9局下守備時右腳膝蓋稍微扭傷，獅隊總教練林岳平今天賽前接受媒體聯訪表示，林岱安目前膝蓋腫脹沒有太嚴重，所以還會留在一軍名單中，再休息2、3天觀察看看，另外拉上柯育民預備，今天比賽則是由陳重羽先發蹲捕。

獅隊投手胡智爲23日一軍先發表現不算理想，總計投5局失掉6分（3分責失分）、吞下敗投，今天會安排二軍出賽調整，獅隊接下來5月3日至5日將到花蓮棒球場與味全龍隊比賽，林岳平表示，花蓮系列賽胡智爲會回到先發輪值。

除胡智爲外，獅隊先發投手輪值安排，因為本土投手林子崴28日下二軍，古林睿煬會負擔一場先發，獅隊今天拉上洋投勝騎士中職生涯一軍初先發，洋投克維斯下二軍。

中職 林岳平 統一獅

延伸閱讀

中職／獅隊要閃糗紀錄需過江少慶 餅總看他本季好在一件事

中職／林益全下二軍 餅總：對他在一壘火力有更高期待

中職／高國輝雙轟爆破獅隊 江少慶6.1局無失分奪勝

中職／破猿隊不敗、土投先發0勝 就靠胡智爲5局好投

相關新聞

中職／勝騎士投7局只讓悍將2安 獅隊1800勝史上第一隊

統一獅隊洋投勝騎士，今天在新莊球場上演中職首秀，先發7局只被揮出兩支安打、無失分，以優質內容奪下本季首勝，獅隊終場7：0...

美職／獨立聯盟新球季首打席就開轟 陽岱鋼為搖椅隊轟下江山

美國職棒獨立聯盟大西洋聯盟新球季開打第2天，36歲旅美老將陽岱鋼首次亮相，代表高點搖椅隊（High Point Rock...

中職／曾說2字被趕 葉君璋不支持電子好球帶

電子好球帶的啟用以來，各國職棒都有討論是否作為正式判決的討論，味全龍隊總教練葉君璋曾因爭論好球帶被驅逐出場過，但他對引進...

中職／終結者富藍戈近3戰吞兩敗 丘昌榮要他加強控球

富邦悍將隊洋投富藍戈去年39次登板後援，只有兩次救援失敗，新球季開打第一個月出賽9場，已追平去年整季紀錄，近3戰吞下兩場...

圖輯／中職洋投對戰 勝騎士表現出色

中華職棒下午在新莊棒球場舉行，由富邦悍將出戰統一獅，兩對都以洋投對戰，富邦悍將投手肯特對統一獅投手勝騎士，勝騎士主投五局...

中職／林岱安膝蓋腫脹不嚴重 胡智爲花蓮系列賽回先發

中職統一獅隊捕手林岱安昨天比賽膝蓋稍微扭傷，但腫脹不嚴重，仍留在一軍名單中，投手胡智爲今天將在二軍出賽調整，預計接下來花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦