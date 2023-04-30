中職／林岱安膝蓋腫脹不嚴重 胡智爲花蓮系列賽回先發

中職統一獅隊捕手林岱安昨天比賽膝蓋稍微扭傷，但腫脹不嚴重，仍留在一軍名單中，投手胡智爲今天將在二軍出賽調整，預計接下來花蓮系列賽會回到先發投手輪值。

中職統一獅隊捕手林岱安昨天與富邦悍將隊比賽，9局下守備時右腳膝蓋稍微扭傷，獅隊總教練林岳平今天賽前接受媒體聯訪表示，林岱安目前膝蓋腫脹沒有太嚴重，所以還會留在一軍名單中，再休息2、3天觀察看看，另外拉上柯育民預備，今天比賽則是由陳重羽先發蹲捕。

獅隊投手胡智爲23日一軍先發表現不算理想，總計投5局失掉6分（3分責失分）、吞下敗投，今天會安排二軍出賽調整，獅隊接下來5月3日至5日將到花蓮棒球場與味全龍隊比賽，林岳平表示，花蓮系列賽胡智爲會回到先發輪值。

除胡智爲外，獅隊先發投手輪值安排，因為本土投手林子崴28日下二軍，古林睿煬會負擔一場先發，獅隊今天拉上洋投勝騎士中職生涯一軍初先發，洋投克維斯下二軍。