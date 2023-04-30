中職／悍將周佳樂、蔡佳諺上一軍 申皓瑋找打擊節奏

中職富邦悍將隊今天球員異動，申皓瑋近況不好，外野先發拉上周佳樂，另外蔡佳諺也上一軍準備，總教練丘昌榮表示，節奏是跟球最難的部分，申皓瑋需要一點時間調整。

中華職棒富邦悍將隊今天有球員異動，廖柏勳、高國麟下二軍，拉上外野手周佳樂、蔡佳諺，總教練丘昌榮賽前受訪解釋，因為外野手申皓瑋近況不好，昨天林哲瑄自打球，拉上周佳樂外野先發、蔡佳諺預備。

周佳樂今天先發打9棒、守中外野，林哲瑄還是有排入先發打序中，先發打7棒、守左外野。

丘昌榮表示，申皓瑋的狀況打擊教練有給予建議，打擊狀況不好通常都是節奏部分，節奏是跟球最難的地方，節奏亂掉的話就需要調整，有時候也可能是需要休息一下，或者在訓練上稍微調整可能也會改善，再一點時間觀察看看。

悍將昨天與統一獅隊比賽1分差輸球，但比賽後半段還是有機會，只是沒有適時一擊，丘昌榮表示，得點圈有人沒辦法掌握，就是這樣才會在先發打序上有調整，球隊目前要拿到大量分數比較難，現階段連貫性還沒有這麼好，要贏一場球賽，有一個環節沒有做好就很難，每一個點都要做好。

洋投安得勝今天也有隨隊一軍，但丘昌榮表示，只是讓他上來看一下別隊的狀況，適應一下一軍的步調，如果有機會可能會換，這個時機點目前還沒有很明確。