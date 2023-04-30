快訊

河濱騎車遭暴衝水牛追逐 居民驚覺不單純：過去很溫馴

為何預約手術後等候時間應該去運動？名醫曝身體加速修復秘訣

能減震降噪！他問「為何台人不愛這1物」 網：想到就頭皮發麻

中職／悍將周佳樂、蔡佳諺上一軍 申皓瑋找打擊節奏

中央社／ 新北30日電
富邦悍將申皓瑋近況不理想。 報系資料照
富邦悍將申皓瑋近況不理想。 報系資料照

中職富邦悍將隊今天球員異動，申皓瑋近況不好，外野先發拉上周佳樂，另外蔡佳諺也上一軍準備，總教練丘昌榮表示，節奏是跟球最難的部分，申皓瑋需要一點時間調整。

中華職棒富邦悍將隊今天有球員異動，廖柏勳、高國麟下二軍，拉上外野手周佳樂、蔡佳諺，總教練丘昌榮賽前受訪解釋，因為外野手申皓瑋近況不好，昨天林哲瑄自打球，拉上周佳樂外野先發、蔡佳諺預備。

周佳樂今天先發打9棒、守中外野，林哲瑄還是有排入先發打序中，先發打7棒、守左外野。

丘昌榮表示，申皓瑋的狀況打擊教練有給予建議，打擊狀況不好通常都是節奏部分，節奏是跟球最難的地方，節奏亂掉的話就需要調整，有時候也可能是需要休息一下，或者在訓練上稍微調整可能也會改善，再一點時間觀察看看。

悍將昨天與統一獅隊比賽1分差輸球，但比賽後半段還是有機會，只是沒有適時一擊，丘昌榮表示，得點圈有人沒辦法掌握，就是這樣才會在先發打序上有調整，球隊目前要拿到大量分數比較難，現階段連貫性還沒有這麼好，要贏一場球賽，有一個環節沒有做好就很難，每一個點都要做好。

洋投安得勝今天也有隨隊一軍，但丘昌榮表示，只是讓他上來看一下別隊的狀況，適應一下一軍的步調，如果有機會可能會換，這個時機點目前還沒有很明確。

丘昌榮 申皓瑋 富邦悍將

延伸閱讀

中職／自打球襲腳踝 林哲瑄多守了半局才退場

中職／5星級傳球碰上5星級撲壘 林哲瑄再看影片也說不容易

中職／一場雨成就黃保羅「開箱」 丘總想起他開季時失落的臉

中職／這次不是兄弟 高國麟加練一壘以備悍將不時之需

相關新聞

中職／布里悍為何掉7分？葉總：關鍵是福來喜那轟

味全龍隊先發投手布里悍本季前4場先發合計掉5分，昨天一場比賽被中信兄弟隊打掉7分，瞬間退出防禦率王競爭行列，總教練葉君璋...

中職／悍將周佳樂、蔡佳諺上一軍 申皓瑋找打擊節奏

中職富邦悍將隊今天球員異動，申皓瑋近況不好，外野先發拉上周佳樂，另外蔡佳諺也上一軍準備，總教練丘昌榮表示，節奏是跟球最難...

中職／江少慶三振陳傑憲很振奮 7局好投盼越來越好

中職富邦悍將隊投手江少慶昨天先發表現亮眼，投7局無失分、飆速155公里，7局三振陳傑憲後十分振奮，江少慶表示，享受比賽當...

中職／教練團「開黃燈」 高國輝睽違571天盜壘成功

中職富邦悍將隊野手高國輝昨天與統一獅隊比賽雖然沒有安打，但跑出睽違571天的盜壘成功，高國輝笑說，現在盜壘時機教練團「開...

中職／郭郁政染二年級生症候群？葉總：我大意了

味全龍隊郭郁政去年拿下7勝、防禦率3.43，站穩球隊先發輪值，今年前三場先發卻不如預期，首戰投5.2局已經是最多，之後局...

中職／王正棠拚MVP 嘆劉基鴻打太好

中華職棒4月MVP投票即將封櫃，富邦悍將隊王正棠打擊近況火燙，曾萌生挑戰單月MVP念頭，但看到味全龍隊劉基鴻的數據瞬間斷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦