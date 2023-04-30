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中職／江少慶三振陳傑憲很振奮 7局好投盼越來越好

中央社／ 新北30日電
中職富邦悍將隊投手江少慶（圖）29日先發表現亮眼，投7局無失分、飆速155公里，7局三振陳傑憲、完成投球任務後情緒振奮，他表示當下很開心，也知道是自己最後一局投球，想要振奮一下氣勢，讓球隊氣勢更好。（富邦悍將提供）112年4月30日 中央社
中職富邦悍將隊投手江少慶（圖）29日先發表現亮眼，投7局無失分、飆速155公里，7局三振陳傑憲、完成投球任務後情緒振奮，他表示當下很開心，也知道是自己最後一局投球，想要振奮一下氣勢，讓球隊氣勢更好。（富邦悍將提供）112年4月30日 中央社

中職富邦悍將隊投手江少慶昨天先發表現亮眼，投7局無失分、飆速155公里，7局三振陳傑憲後十分振奮，江少慶表示，享受比賽當下，有振奮的動作也是希望能讓球隊氣勢更好。

中華職棒富邦悍將隊投手江少慶昨天對統一獅隊先發，開賽就飆速155公里，2局雖然單局出現2次保送、被敲1支長打，但沒有讓獅隊延續攻勢。

江少慶昨天總計用104球投7局，被敲出5支安打，投出2次保送、8次三振，無失分，但球隊輸球，江少慶無關勝敗。

江少慶表示，感覺一場比一場還要好，2局雖然有保送，但自己也有成功解圍，接下來還有很多比賽，身體在好的狀態中，相信會越來越好。

江少慶昨天7局三振陳傑憲、完成投球任務後情緒振奮，他表示當下很開心，也知道是自己最後一局投球，想要振奮一下氣勢，讓球隊氣勢更好。江少慶也提到，陳傑憲帳面上的數據打自己打得不錯，「接下來還有很多比賽，各自為成績繼續努力。」

獅隊昨天拿下比賽勝利，獅隊總教練林岳平稱讚江少慶變化球穩定度變好，江少慶表示，很開心教練有看到，但每場比賽想法就是專注每一顆球、每一場比賽，希望好的訓練帶出好的結果。

江少慶 陳傑憲 富邦悍將

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