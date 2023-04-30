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中職／布里悍為何掉7分？葉總：關鍵是福來喜那轟

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手布里悍。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手布里悍。記者余承翰／攝影

味全龍隊先發投手布里悍本季前4場先發合計掉5分，昨天一場比賽被中信兄弟隊打掉7分，瞬間退出防禦率王競爭行列，總教練葉君璋認為關鍵在福來喜那一轟。

龍隊昨晚在天母棒球場以4：7輸球，布里悍在第2局遇到亂流，開局被連敲兩安後好不容易抓到1出局，結果面對福來喜被轟出左外野全壘打，開啟連3局掉分，包括3局上周思齊的陽春砲，最終僅投5.1局退場，被敲8支安打，丟掉7分有6分是自責分。

布里悍賽前4場比賽雖丟掉5分，但只有3分責失，防禦率僅1.09，賽後飆升到2.53，從排名第3掉到第7，葉君璋表示：「福來喜那一轟有影響到，之後就開始不穩。」

龍隊今天面對樂天桃猿隊推出郭郁政先發，接下來單周四場賽事，預計由三洋投加上一本土投手應付，本土投手的位置，曹祐齊是考慮人選之一，葉總說：「這還要跟投手教練討論。」

葉君璋表示，考量到路途，在花蓮的比賽會多帶一投、一野隨隊，投手是林子昱，野手則是較穩定的石翔宇；林子昱先前跌倒受傷，今天開始隨隊，5月3日到花蓮的三連戰有可能以中繼身分歸隊。

福來喜 葉君璋 布里悍

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