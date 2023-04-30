中職／教練團「開黃燈」 高國輝睽違571天盜壘成功

中職富邦悍將隊野手高國輝昨天與統一獅隊比賽雖然沒有安打，但跑出睽違571天的盜壘成功，高國輝笑說，現在盜壘時機教練團「開黃燈」，需要停看聽。

中華職棒富邦悍將隊昨天與統一獅隊交手，6局下悍將1比0領先，2人出局後高國輝選到四壞保送，接著盜上二壘，跑出個人本季首次盜壘成功，也是繼2021年10月5日後，睽違571天的盜壘成功。

高國輝表示，球隊首席教練有提醒過，如果覺得投手沒有在看壘上跑者，或者投手抬腳比較高的時候就可以嘗試盜壘，昨天看到獅隊投手克維斯腳抬很高，有問了一下一壘跑壘指導教練詹智堯牽制時間，「我覺得我好像可以」，所以大膽嘗試。

被問起記不記得上一次盜壘，高國輝笑說，「我昨天知道了、2年前」，並表示盜壘最多的時期都留在美職小聯盟，現在速度沒有以前快，也覺得受傷風險高，除非有必要，不然就會盡量避免。

高國輝形容教練團對自己盜壘時機「開黃燈」，需要停看聽，要觀察場上的狀況，昨天就是合適的時機，當下只有1分領先，如果可以攻占得點圈，1支安打就可以再拿1分。

高國輝昨天比賽單場3打數沒有敲出安打，他表示，打擊的感覺很難用數據解釋，但知道教練團會觀察擊球的品質，球季還很長、慢慢累積，也提到現階段專注在自己要的部分，最在意打擊的節奏和擊球的穩定性，這兩個做好自然就會有長打。