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中職／錯過界外踩牆接殺美技 蘇智傑也好扼腕

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊蘇智傑差一點界外接殺孔念恩，賽後想起來也覺得可惜。記者余承翰／攝影
統一獅隊蘇智傑差一點界外接殺孔念恩，賽後想起來也覺得可惜。記者余承翰／攝影

統一獅隊今天以2：1擊敗富邦悍將隊，蘇智傑單場3安打、8局上敲出追平安，賽後談起錯過的界外接殺，語氣中滿是可惜。

悍將此役由江少慶先發，面對獅隊投7局被敲5安打、無失分，送出8次三振，賽後防禦率再下修為0.71，繼續穩坐防禦率王寶座，已經連續20.1局無失分。

面對江少慶ACE級的投球內容，蘇智傑敲出雙安，他透露就是抓直球打，「少慶最好的還是直球，這幾場他的直球都非常好，主要是攻擊他的直球，先可以打到直球，其它才能去做攻擊，今天剛好都有掌握到他的直球。」

江少慶帶著1：0領先退場，卻無法取得本季第2勝，第8局林安可面對曾峻岳先選到保送、推進站上二壘，悍將換上富藍戈，蘇智傑生涯首度對戰這位火球男，就敲追平安打，林岱安再揮超前安，戰局瞬間風雲變色。

面對陌生的富藍戈，蘇智傑表示，「剛好換投，陳傑憲有稍微提醒他有什麼球種、該怎麼攻擊，感謝隊友，才有這個安打。」

9局下悍將攻勢再起，孔念恩纏鬥11球選到四壞保送，過程中有一球打向左外野界外區，蘇智傑踩在牆上差點接殺，錯過這球顯得超扼腕、不禁跺腳，賽後提到這球也覺得超可惜，「對啊！有機會欸！有接到的話局勢又不一樣，自己覺得有點可惜。」

統一獅隊蘇智傑差一點界外接殺孔念恩，賽後想起來也覺得可惜。記者余承翰／攝影
統一獅隊蘇智傑差一點界外接殺孔念恩，賽後想起來也覺得可惜。記者余承翰／攝影

蘇智傑 江少慶

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