快訊

偷吃我治權豆腐 陸食言民航機逕自飛越金門上空

羽球亞錦賽／戴資穎止對戰山口茜5連敗 明與安洗瑩爭冠

桃機遇外國人約砲…正妹驚逃卻遭「尾隨強吻」 登機口前崩潰痛哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林岱安膝蓋扭傷 餅總賽後先聯繫待命捕手

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林岱安膝蓋扭傷。 記者余承翰／攝影
林岱安膝蓋扭傷。 記者余承翰／攝影

統一獅隊今天以2：1擊敗富邦悍將隊，中止新莊球場跨季12連敗，意外插曲是臨到比賽結束前出現傷兵，捕手林岱安的膝蓋扭傷，獅隊賽後已經緊急聯絡柯育民支援前線。

此役雙方上演投手戰，獅隊受制於江少慶的7局封鎖，一路以0：1落後到8局上，才靠蘇智傑敲追平安、林岱安敲超前安逆轉戰局。

獅隊第9局由終結者陳韻文把關1分領先，張進德代打敲二壘打開啟悍將一絲希望，孔念恩纏鬥後選到保送，姚冠瑋也補上中外野安打，但此役因頸椎不適替補出賽的陳傑憲，以關鍵助殺擋下悍將的追平分。意外插曲是下一棒的辛元旭擊出投、捕手之間的軟弱滾地球，獅隊處理不及，被跑出一支內野安打，林岱安還因此傷退。

林岳平表示，林岱安膝蓋有點扭傷，「現在還是熱的，明天應該是不行（出賽），要下二軍或休息幾天，明天再評估。」他在賽後受訪前先向媒體徵求一點時間，先進入休息室了解傷情、聯繫柯育民待命，「明天再看狀況，準備的捕手已經聯絡了。」

獅隊辛苦中止新莊12連敗，選手們都鬆了一口氣，餅總直言：「今天也是打得很彆扭，第八局之前，前面9次得點圈沒有安打，第10次才出現智傑那支，所以打的有點辛苦。」他提到，8、9局下面對悍將的攻勢，也是眼見就要失守的局面，但都有守住，「這是一個很精彩、也很緊張的球賽。」

林岱安膝蓋扭傷。 記者余承翰／攝影
林岱安膝蓋扭傷。 記者余承翰／攝影

林岱安膝蓋扭傷。 記者余承翰／攝影
林岱安膝蓋扭傷。 記者余承翰／攝影

統一獅隊中止新莊跨季12連敗。記者余承翰／攝影
統一獅隊中止新莊跨季12連敗。記者余承翰／攝影
統一獅隊中止新莊跨季12連敗。記者余承翰／攝影
統一獅隊中止新莊跨季12連敗。記者余承翰／攝影

陳傑憲 林岳平

延伸閱讀

中職／江少慶3球K掉自己是正常發揮 陳傑憲：這個要寫

中職／江少慶7局無失分贏不了 獅隊中止新莊12連敗

圖輯／中職江少慶前5局封鎖獅打線 悍將領先

中職／獅隊要閃糗紀錄需過江少慶 餅總看他本季好在一件事

相關新聞

中職／41歲同場開轟史上首次 周思齊、林智勝共演紀錄

中信兄弟隊與味全龍隊之戰，「老鬼」周思齊、「大師兄」林智勝雙雙開砲，造就中華職棒史上第一次，兩位41歲老將同場開轟過去從...

中職／江少慶7局無失分贏不了 獅隊中止新莊12連敗

富邦悍將隊江少慶持續本季的ACE級演出，今天面對統一獅隊力飆7局無失分的極好投，但曾峻岳、富藍戈守不住他的勝投，獅隊在8...

中職／龍象老鬼互轟 兄弟贏在福來喜3分砲

中信兄弟隊「老鬼」周思齊、味全龍隊「大師兄」林智勝今晚共演紀錄，兩位41歲老將同場開轟，寫下中職史上第一次，天母棒球場滿...

中職／林益全下二軍 餅總：對他在一壘火力有更高期待

統一獅隊今天陣容異動，老將林益全下二軍、將陳重廷拉上一軍，總教練林岳平表示，林益全沒有狀況，只是換個隊形試試看，也坦言球...

中職／錯過界外踩牆接殺美技 蘇智傑也好扼腕

統一獅隊今天以2：1擊敗富邦悍將隊，蘇智傑單場3安打、8局上敲出追平安，賽後談起錯過的界外接殺，語氣中滿是可惜。

中職／攜手林智勝創41歲開轟紀錄 周思齊：我要努力打

中信兄弟「老鬼」周思齊今晚先開轟，味全龍「大師兄」林智勝隨後跟上，兩位41歲同梯球員，締造中職史上第一次紀錄，周思齊說：...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦