中職／林岱安膝蓋扭傷 餅總賽後先聯繫待命捕手

統一獅隊今天以2：1擊敗富邦悍將隊，中止新莊球場跨季12連敗，意外插曲是臨到比賽結束前出現傷兵，捕手林岱安的膝蓋扭傷，獅隊賽後已經緊急聯絡柯育民支援前線。

此役雙方上演投手戰，獅隊受制於江少慶的7局封鎖，一路以0：1落後到8局上，才靠蘇智傑敲追平安、林岱安敲超前安逆轉戰局。

獅隊第9局由終結者陳韻文把關1分領先，張進德代打敲二壘打開啟悍將一絲希望，孔念恩纏鬥後選到保送，姚冠瑋也補上中外野安打，但此役因頸椎不適替補出賽的陳傑憲，以關鍵助殺擋下悍將的追平分。意外插曲是下一棒的辛元旭擊出投、捕手之間的軟弱滾地球，獅隊處理不及，被跑出一支內野安打，林岱安還因此傷退。

林岳平表示，林岱安膝蓋有點扭傷，「現在還是熱的，明天應該是不行（出賽），要下二軍或休息幾天，明天再評估。」他在賽後受訪前先向媒體徵求一點時間，先進入休息室了解傷情、聯繫柯育民待命，「明天再看狀況，準備的捕手已經聯絡了。」

獅隊辛苦中止新莊12連敗，選手們都鬆了一口氣，餅總直言：「今天也是打得很彆扭，第八局之前，前面9次得點圈沒有安打，第10次才出現智傑那支，所以打的有點辛苦。」他提到，8、9局下面對悍將的攻勢，也是眼見就要失守的局面，但都有守住，「這是一個很精彩、也很緊張的球賽。」

林岱安膝蓋扭傷。 記者余承翰／攝影

林岱安膝蓋扭傷。 記者余承翰／攝影