中職／攜手林智勝創41歲開轟紀錄 周思齊：我要努力打

中信兄弟「老鬼」周思齊今晚先開轟，味全龍「大師兄」林智勝隨後跟上，兩位41歲同梯球員，締造中職史上第一次紀錄，周思齊說：「這就是棒球好玩的地方。」林智勝也透露周思齊的身體管理，是能夠把握機會的秘訣。

在天母棒球場的龍象戰由兄弟以7：4獲勝，其中周思齊在3局上以41歲185天之齡擊出全壘打，林智勝則是在6局下以41歲118天之齡擊出全壘打，中職史上首次出現同場2名41歲以上打者同場開轟，放寬到40歲也是第一次。

兩人同場開轟已經記不清幾次，周思齊印象最深是2017年曾與林智勝、張志豪演出「背靠背靠背」開轟，「跟他一起打滿多的，因為他很會打全壘打，應該是我要努力打出去。」

周思齊今天2局上敲出一壘安打時，還特別跟林智勝說聲恭喜，「恭喜他打300轟，這非常難得，很難打破，可以見證是很棒的事。」

林智勝則透露，兩人同隊的時候，就看到周思齊對棒球的付出，比其他人更早到球場恢復，「他一直保持很好的狀態，這是比較重要的，只要給他機會，他會把握住。」

隨著年紀漸長、開轟難度漸增，周思齊認為這是不可逆的過程，但也點出台灣選手成熟度較晚的狀況，「真的開始學習到有觀念、方式的棒球技術，我是30歲之後，有時候會覺得快學到，但也快退休了。」