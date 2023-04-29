中職／江少慶3球K掉自己是正常發揮 陳傑憲：這個要寫

統一獅隊的「梅花2」陳傑憲因頸椎不適退出先發打線，卻在9局下靠關鍵助殺擋下富邦悍將隊的追平分，獅隊終場以2：1贏球，總教練林岳平稱陳傑憲是MVP。陳傑憲此役關鍵代打沒能建功，換個方式幫助球隊，他說：「運動員就是這樣，比賽下去張力一來，身體都會忘記傷痛。」

陳傑憲近兩場都未先發、在板凳上待命，今天在7局上得點圈有人，獅隊推出對戰打擊率破4成的陳傑憲對決江少慶，結局是3顆變化球遭到三振。

陳傑憲透露對決心境，「那個打席是抓直球，我知道他的直球很好，殊不知他的變化球三顆都丟得很漂亮。」他進一步指出，「我覺得這是他今年防禦率可以顧得這麼好、內容這麼好的原因，就是因為變化球找回來。」

聽聞自己對戰江少慶的成績占優，陳傑憲認為應該是來自去年江少慶狀況不好時累積的成果，「他今天是正常發揮把我三振，『正常發揮』這個要寫上去。」語畢向江少慶喊話，「今天策略上錯誤，下次會想辦法討回來，少慶，下次不要把我三振了。」

陳傑憲錯過在打擊區上建功的機會，9局下以關鍵助殺擋下悍將的追平分，林岳平稱陳傑憲是此役的MVP。陳傑憲在身體不是完全健康的狀態下傳出這記關鍵助殺，他說：「知道球隊在這裡12連敗，大家都努力想把氣勢轉化回來、突破連敗。」

陳傑憲也提到，當下郭俊佑教練要自己趨前，使得這球傳球距離縮短，自己也丟了一顆很尷尬的球，好險有捕手林岱安幫忙補救，「這一球要謝謝郭教練和岱安。」