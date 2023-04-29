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中職／休一天有差？福來喜開轟不忘誇高宇杰的好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊捕手福來喜敲出三分砲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊捕手福來喜敲出三分砲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊福來喜今晚敲出兩支長打，2局上的三分砲更成為此役勝利打點，幫助兄弟以7：4擊倒味全龍隊，休息一天是否真有幫助？福來喜回答：「我不知道。」但也強調高宇杰是很好捕手，「我沒有上場就是幫大家加油。」

兄弟這1勝是近9戰的第2勝，為衛冕軍近期低迷的戰績稍稍止血，福來喜表示：「一個冠軍不是開季就冠軍，要一步一步來，開始的狀況不代表結束，無論教練、球員、工作團隊都在努力，相信我們會越來越好。」

福來喜開季連蹲17場，昨天休兵一天換高宇杰先發，今天再上前兩打席就敲出三分砲、二壘安打，賽後打擊率回升到1成89，福來喜說：「很開心，因為第1打席就是三分砲，幫助球隊勝利，這是球隊很需要的。」

至於休兵對自己的影響，福來喜直白回應不知道，但也話鋒一轉說：「球隊有很多好選手，昨天小高就敲了2支安打，我如果沒有上場也是在場邊幫大家加油。」

福來喜戰術護腕上會用照片遮住機密資訊，今天換成自己跟太太、女兒的合照，他邊笑邊指著照片用中文說：「帥哥、可愛、漂亮。」在球隊戰績低潮時，福來喜透過照片滿足對家人的思念，也希望有機會帶老婆以及3個小孩來台灣。

福來喜 高宇杰

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