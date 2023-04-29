中職／江少慶7局無失分贏不了 獅隊中止新莊12連敗

富邦悍將隊江少慶持續本季的ACE級演出，今天面對統一獅隊力飆7局無失分的極好投，但曾峻岳、富藍戈守不住他的勝投，獅隊在8局上靠蘇智傑追平安、林岱安超前安逆轉戰局，終場以2：1贏球，中止在新莊球場的跨季12連敗。

江少慶先發7局被敲5安打、無失分，送出8次三振，賽後防禦率再下修為0.71，繼續穩坐防禦率王寶座，已經連續20.1局無失分。

江少慶此役遇到數次危機都過關，先是第2局被敲二壘打且出現2次保送，面臨滿壘未失分，第4局開局被敲2安打，同樣全身而退。第7局面對首位打者林岱安就被敲出安打，推進二壘後，獅隊在兩出局時推出對戰打擊率高達4成81的陳傑憲代打，江少慶飆出重要的三振。

面對獅隊洋投克維斯，悍將的分數進帳也有限，3局下王正棠敲出二壘打，劉俊豪纏鬥9球打向二壘方向的滾地球出局，但王正棠推進三壘，再靠暴投跑回1分。克維斯最終先發6局、共用117球，被敲4安打、失1分，送出8次三振、2次保送。

獅隊直到江少慶退場後才把握住機會，林安可面對曾峻岳先選到保送、推進站上二壘，悍將換上富藍戈，蘇智傑生涯首度對戰這位火球男，就敲追平安打，林岱安再揮超前安，戰局瞬間風雲變色。

獅隊由終結者陳韻文把關1分領先，張進德代打敲二壘打開啟悍將一絲希望，孔念恩纏鬥後選到保送，姚冠瑋也補上中外野安打，但此役因頸椎不適替補出賽的陳傑憲，以關鍵助殺擋下悍將的追平分。意外插曲是下一棒的辛元旭擊出投、捕手之間的軟弱滾地球，獅隊處理不及，被跑出一支內野安打，林岱安還因此傷退。