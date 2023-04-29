快訊

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？ 歷史學家：這是傳統

體操／世界盃開羅站 「鞍馬王子」李智凱完美落地奪今年首金

中職／江少慶7局無失分贏不了 獅隊中止新莊12連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
蘇智傑8局上跑回統一獅隊的超前分。記者余承翰／攝影
蘇智傑8局上跑回統一獅隊的超前分。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊江少慶持續本季的ACE級演出，今天面對統一獅隊力飆7局無失分的極好投，但曾峻岳、富藍戈守不住他的勝投，獅隊在8局上靠蘇智傑追平安、林岱安超前安逆轉戰局，終場以2：1贏球，中止在新莊球場的跨季12連敗。

江少慶先發7局被敲5安打、無失分，送出8次三振，賽後防禦率再下修為0.71，繼續穩坐防禦率王寶座，已經連續20.1局無失分。

江少慶此役遇到數次危機都過關，先是第2局被敲二壘打且出現2次保送，面臨滿壘未失分，第4局開局被敲2安打，同樣全身而退。第7局面對首位打者林岱安就被敲出安打，推進二壘後，獅隊在兩出局時推出對戰打擊率高達4成81的陳傑憲代打，江少慶飆出重要的三振。

面對獅隊洋投克維斯，悍將的分數進帳也有限，3局下王正棠敲出二壘打，劉俊豪纏鬥9球打向二壘方向的滾地球出局，但王正棠推進三壘，再靠暴投跑回1分。克維斯最終先發6局、共用117球，被敲4安打、失1分，送出8次三振、2次保送。

獅隊直到江少慶退場後才把握住機會，林安可面對曾峻岳先選到保送、推進站上二壘，悍將換上富藍戈，蘇智傑生涯首度對戰這位火球男，就敲追平安打，林岱安再揮超前安，戰局瞬間風雲變色。

獅隊由終結者陳韻文把關1分領先，張進德代打敲二壘打開啟悍將一絲希望，孔念恩纏鬥後選到保送，姚冠瑋也補上中外野安打，但此役因頸椎不適替補出賽的陳傑憲，以關鍵助殺擋下悍將的追平分。意外插曲是下一棒的辛元旭擊出投、捕手之間的軟弱滾地球，獅隊處理不及，被跑出一支內野安打，林岱安還因此傷退。

獅隊在新莊的跨季連敗之旅止步12場，避免追平俊國熊隊1993到94年在台中球場的13連敗聯盟紀錄。

蘇智傑8局上面對富藍戈敲出追平安打。記者余承翰／攝影
蘇智傑8局上面對富藍戈敲出追平安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊先發投手江少慶，繳出7局無失分好投，但勝投被牛棚砸鍋。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊先發投手江少慶，繳出7局無失分好投，但勝投被牛棚砸鍋。記者余承翰／攝影

江少慶 陳傑憲

延伸閱讀

圖輯／中職江少慶前5局封鎖獅打線 悍將領先

中職／獅隊要閃糗紀錄需過江少慶 餅總看他本季好在一件事

中職／江少慶找回球威及球速 改善控球離王牌更近

中職／去年打爆他、今年遭封鎖 葉總看江少慶不一樣

相關新聞

中職／41歲同場開轟史上首次 周思齊、林智勝共演紀錄

中信兄弟隊與味全龍隊之戰，「老鬼」周思齊、「大師兄」林智勝雙雙開砲，造就中華職棒史上第一次，兩位41歲老將同場開轟過去從...

中職／龍象老鬼互轟 兄弟贏在福來喜3分砲

中信兄弟隊「老鬼」周思齊、味全龍隊「大師兄」林智勝今晚共演紀錄，兩位41歲老將同場開轟，寫下中職史上第一次，天母棒球場滿...

中職／林益全下二軍 餅總：對他在一壘火力有更高期待

統一獅隊今天陣容異動，老將林益全下二軍、將陳重廷拉上一軍，總教練林岳平表示，林益全沒有狀況，只是換個隊形試試看，也坦言球...

中職／江少慶7局無失分贏不了 獅隊中止新莊12連敗

富邦悍將隊江少慶持續本季的ACE級演出，今天面對統一獅隊力飆7局無失分的極好投，但曾峻岳、富藍戈守不住他的勝投，獅隊在8...

圖輯／中職江少慶前5局封鎖獅打線 悍將領先

富邦悍將今晚在新莊主場進行與統一獅三連戰的第二場比賽，派出本土王牌江少慶擔任先發投手，對決獅隊洋投克維斯。悍將在3局下靠...

中職／自打球襲腳踝 林哲瑄多守了半局才退場

富邦悍將隊今天在新莊棒球場續戰統一獅隊，外野手林哲瑄4局下被自打球重砸在左腳背上，展現奮戰精神，不僅堅持繼續完成該打席，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦