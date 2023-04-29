中職／龍象老鬼互轟 兄弟贏在福來喜3分砲

中信兄弟隊「老鬼」周思齊、味全龍隊「大師兄」林智勝今晚共演紀錄，兩位41歲老將同場開轟，寫下中職史上第一次，天母棒球場滿場1萬名球迷見證歷史，不過兄弟還要加上福來喜的一發三分砲，最終以7：4擊敗龍隊，終止2連敗。

33歲的福來喜開季連蹲17場後昨天獲得休兵一天，今天再扛先發，打擊手感也跟著回來，2局上1出局、一二壘有人時，炸出一發左外野全壘打，兄弟以3：0領先，也是福來喜本季第3轟，全都棒打洋投。

周思齊則是本季首次先發，昨天代打敲安，今天前兩打席也都敲安，2局上的安打當了福來喜的「滷蛋」，3局上則換自己開轟，一發右外野陽春砲，為兄弟取得4：2領先。

周思齊先是以41歲185天之齡成為兄弟隊史最年長先發野手，這一轟也成為刷新隊史最年長開轟紀錄，超越2019年彭政閔41歲36天開轟的原紀錄，在中職史上則可排名第四，

6局下林智勝不甘示弱，也敲出一發兩分砲，這發生涯第301轟，讓他以41歲又118天的年紀成為史上第五年長、隊史最年長開轟，不過此時龍隊仍以4：7落後。

中職史上最年長開轟紀錄依序是曾智偵（44歲131天）、林仲秋（43歲1天）、高國慶（41歲360天），而中職過去34年從未有過40歲以上球員同場開轟，今天是第一次。

兄弟除了福來喜、周思齊開轟外，22歲的岳政華貢獻也不落人後，4局上的三壘安打帶有2分打點，6局上的安打有1分打點。