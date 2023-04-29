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中職／41歲同場開轟史上首次 周思齊、林智勝共演紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊周思齊敲出三分砲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊周思齊敲出三分砲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊與味全龍隊之戰，「老鬼」周思齊、「大師兄」林智勝雙雙開砲，造就中華職棒史上第一次，兩位41歲老將同場開轟過去從未出現過，今晚天母棒球場的球迷見證歷史。

兄弟陣中年紀最大的「老鬼」周思齊本季首次先發，昨天代打敲安，今天前兩打席也都敲安，3局上轟出一發右外野陽春砲，為兄弟取得4：2領先。

周思齊先是以41歲185天之齡成為兄弟隊史最年長先發野手，這一轟也成為刷新隊史最年長開轟紀錄，超越2019年彭政閔41歲36天開轟的原紀錄，在中職史上則可排名第四。

6局下味全龍隊最老的「大師兄」林智勝不甘示弱，也敲出一發兩分砲，這發生涯第301轟將分數追到4：7，41歲又118天的年紀是史上第五年長。

中職史上開轟年齡前三長的是曾智偵的44歲131天、林仲秋的43歲1天、高國慶的41歲360天，而且過去從未有過41歲球員在同一場開轟的紀錄。

2局上敲出三分砲的兄弟洋將福來喜年紀33歲，則相對還是「小嬰兒」，這是他本季第三轟，加上今天棒打布里悍，專找洋投開刀。

周思齊 林智勝 中職

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