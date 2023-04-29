中職／自打球襲腳踝 林哲瑄多守了半局才退場

富邦悍將隊今天在新莊棒球場續戰統一獅隊，外野手林哲瑄4局下被自打球重砸在左腳踝上，展現奮戰精神，不僅堅持繼續完成該打席，攻守交換時緊急包紮，繼續跑上左外野防區鞏固「釣蝦池」多守了半局，才換上高國麟接替。球團表示，林哲瑄的左腳踝有點腫脹，已進行冰敷，初步評估無大礙。

獅隊此役推出洋投克維斯，林哲瑄擔任第6棒、左外野手，首打席敲出安打，第2打席在第5球出棒形成打在腳踝上的自打球，當下面露疼痛、難以起身，總教練丘昌榮及防護員上場了解狀況後，林哲瑄續留場上完成打席，揮空吞下三振。

5局上時，獅隊首位打者林靖凱已經準備步入打擊區，但悍將左外野還無人進駐，已有其他外野手在場邊傳接待命，以防必須換人，但林哲瑄在休息區完成包紮後仍堅持續戰，直到第6局才換上高國麟。