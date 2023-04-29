中職／王威晨連3戰指定打擊有原因 29日回三壘防區

中職中信兄弟隊今天打序也有微調，前3場都打指定打擊的王威晨先發守三壘，總教練林威助解釋，之前的安排主要是讓王威晨專注打擊，原先守三壘的黃韋盛休息，接球的點還需要加強。

中華職棒中信兄弟隊今天在天母棒球場與味全龍隊交手，王威晨今天賽前3場比賽都擔任指定打擊，總計3戰共14打數敲出4支安打，貢獻3分打點，今天先發打1棒、守三壘，指定打擊由周思齊擔任。

兄弟總教練林威助賽前受訪表示，先前讓王威晨打指定打擊不是因為身體狀況，是教練團希望讓王威晨專注打擊，「他是有能力上壘、把打擊率再提高的選手」。

王威晨今天回到三壘防區，前幾場先發守三壘的黃韋盛休息，林威助表示，黃韋盛前3場比賽有2次失誤，最近接球的點感覺不太好，是還年輕的選手、還需要再加強。

高宇杰昨天先發蹲捕，打擊敲出2支安打，但守備上出現1次捕逸，今天兄弟先發捕手由洋將福來喜擔任，林威助表示，捕手配球部分沒有絕對，但高宇杰需要加強的地方還是有，「場上、場下要多做些筆記」。