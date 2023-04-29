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日職／張奕被擊出場內全壘打又挨2分砲 投1局掉3分

中央社／ 台北29日電
張奕投球。 擷圖自推特
張奕投球。 擷圖自推特

日本職棒西武獅隊台灣投手張奕今天中繼登板，被島內宏明擊出場內全壘打，又被樂天洋砲佛朗哥轟2分砲，投1局掉了3分，最終西武獅隊以2比8不敵樂天金鷲隊。

西武今天與樂天金鷲隊交手的賽事，張奕在7局上、球隊2比5落後時登板，讓淺村榮斗擊出游擊滾地球出局後，島內宏明擊出左外野飛球，不過左外野手培頓（Mark Payton）跳接沒有接到球，還因此受傷倒地不起，形成場內全壘打掉1分。

接著張奕被岡島豪郎敲安打後，又被佛朗哥（Maikel Franco）轟出2分全壘打，接著讓小鄉裕哉擊出一壘滾地球出局，再讓鈴木大地擊出左外野界外飛球出局，沒有繼續掉分。總計張奕用12球投1局，被敲3支安打，包含2支全壘打，失掉3分，目前防禦率6.75，這場最快球速150公里。

此戰樂天在3局上靠著鈴木大地轟出陽春砲，先馳得點，接著獲得2次保送，島內宏明再敲出二壘安打，帶有2分打點；4局上鈴木大地、山崎剛、小深田大翔接連敲安打，再攻下2分。而西武只在5局下靠著中村剛也轟出2分砲得分，終場樂天以8比2擊敗西武。

另外，在日職二軍的王柏融，於今天火腿對抗巨人的比賽，擔任先發第五棒，三打數沒有安打表現吞下一次三振，打擊率降至0.200。

西武獅 樂天金鷲 張奕

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