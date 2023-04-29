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中職／龍隊守備進步感謝劉榮華 葉總：豐富資歷協助成長

中央社／ 台北29日電
中職味全龍總教練葉君璋。 中央社
中職味全龍總教練葉君璋。 中央社

中職今年上半季各隊戰績緊咬，中信兄弟隊總教練林威助提到各隊守備能力加強，特別點到味全龍守備不錯，龍隊總教練葉君璋感謝內野教練劉榮華，以豐富的資歷讓教練球員都成長很多。

中華職棒今年上半季各隊戰績緊咬，今天賽前排名第一的樂天桃猿隊與排名墊底的中信兄弟隊勝差4場，排名第2的味全龍隊與桃猿隊沒有勝差、只是勝率較低，統一獅隊緊追在後、勝差1場，富邦悍將與桃猿隊勝差2.5場。

中信兄弟隊總教練林威助先前受訪時提到，今年上半季各隊戰績緊咬，比賽不好打原因之一是各隊守備能力加強，失誤率有降低，也特別提到味全龍隊的守備蠻好的。

龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪表示，球隊目前的守備狀況，主要感謝內野教練劉榮華的加入，給了球隊很大的幫助，龍隊的教練團都算蠻年輕的，劉榮華的資歷豐富，加入團隊協助球員、教練團都成長了很多。

此外，龍隊投手群傷兵狀況，葉君璋表示，王維中因為膝蓋不舒服，先前接受羊膜萃取生長因子注射治療，預計5月中有機會開始實戰出賽，他也提到王維中的狀況沒有很嚴重，但理解球員都希望用百分之百的狀態上場比賽。

另一名本土投手林子昱先前跌倒手腕受傷，昨天已經有在二軍出賽先發投2局無失分，葉君璋表示，林子昱預計下週花蓮場次比賽有機會牛棚待命。

葉君璋 中信兄弟 味全龍

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