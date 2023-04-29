中職／潘傑楷因當兵進度落後 更專注與投手對決過程

中職統一獅隊潘傑楷春訓因為當兵進度落後，雖然回球隊後一度很心急，不過與心理老師聊天後改變心態，現在更專注在與投手對決的過程，並在今天獲先發機會，守一壘打第6棒。

獅隊今天將林益全降下二軍，一壘則由潘傑楷守，他今年春訓因為去當兵進度落後，趕不上開季一軍，在25日升上一軍。獅隊昨天對富邦悍將的賽事，潘傑楷替補上場，2打數敲出1支安打，同時達成生涯300場出賽、200安，今天就獲得先發機會，打第6棒。

潘傑楷之前在二軍打擊狀況沒有調整得很好，他今天指出，「剛當兵回來自己很興奮，前面就照著自己的調整節奏在二軍比賽，但後面慢慢看到位置離我愈來愈遠，自己也開始急，沒有很專注在比賽當下，所以在二軍表現沒有那麼好。」不過潘傑楷表示，跟心理老師聊天、討論之後改變想法。

本季獅隊找來資深球員林益全，一壘位置也遭到壓縮。潘傑楷坦言，競爭壓力是一定會有，「但這就是現實，要想辦法讓自己更強才能勝任這個位置，就是自己不夠強大，球團才會想要找新的人進來。」

不過潘傑楷也從林益全身上學到東西，他指出，林益全在場上情緒都很平穩，不會有太多表情，「這是我要學習的地方，因為太多情緒會影響到表現。」潘傑楷提到，昨天最滿意自己的地方是在與投手對決過程中沒有別的想法，「因為之前有時候會怕自己打不好，先想到結果，但昨天在對決時很專心。」

潘傑楷指出，去年季末時知道自己今年只要敲1支安打，就能達成個人生涯200安，不過他笑說：「我完全忘記這件事情，所以球也沒有留下來。」

談到之前當兵的趣事，潘傑楷表示，有一名同梯說他高中時，獅隊有去學校（台南一中）跑活動，當時2人還有合照，29歲的潘傑楷笑說：「同梯都大概跟我差10歲，好扯喔。」