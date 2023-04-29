中職／王維中實戰日期有譜 龍隊好守歸功劉榮華

味全龍隊王維中因經典賽後膝蓋不舒服，接受羊膜萃取生長因子注射治療，近期已開始投球，總教練葉君璋評估，5月中應該可以進入實戰。

王維中是去年龍隊倚重先發，不過今年季前參與世界棒球經典賽後，回到母隊反映膝蓋不適，本季尚未出賽，經過治療後傷勢有改善，已經開始投球。

葉總表示，王維中距離歸隊的時間應該不會太遠，預計會在5月中進入實戰階段，「他的狀況不到嚴重，但選手都是希望百分百的狀態再上去。」

另名先發投手林子昱日前也因跌倒受傷下二軍，葉君璋表示，林子昱預計下周作客花蓮的賽事就會與一軍會合，「剛上來會先從牛棚出發」。

龍隊雖然投手戰力短缺，但近期由郭郁政、吳俊杰、曹祐齊輪替，加上優異守備表現，也一度衝上戰績第一，葉君璋表示，守備的進步要歸功內野教練劉榮華，「我們球隊教練都比較年輕、經驗比較少，劉榮華教練幫助教練們成長很多。」

劉榮華在義大犀牛隊時期曾與葉君璋共事，到2020年轉任樂天桃猿隊二軍總教練，去年季後未獲續約，今年季前先擔任龍隊客座教練，賽季開打後被登錄為內野教練，龍隊至今天賽前僅13次失誤，守備率0.982與中信兄弟並列最優。