中職／悍將雙箭頭主場4割男 王正棠拚月MVP看劉基鴻很強大
中職開季至今各隊打了近20場比賽，形成戰國時代的大亂鬥，富邦悍將隊被客場戰績扯後腿，在外比賽僅拿下1勝5敗2和，雙箭頭王正棠、劉俊豪的數據落差明顯，王正棠對此完全沒有發現，聽聞後詫異反問「真的假的？」劉俊豪有注意到，但告訴自己平常心，盡量不要有太大起伏。
王正棠本季在主場打擊率4成39、客場則是2成35；劉俊豪的落差更明顯，在主場累積33打數敲出14支安打，包括4支二壘打，打擊率高達4成24，貢獻8分打點；來到客場只剩打擊率1成90，敲出4安都是一壘打、貢獻1分打點。
王正棠的26支安打仍在榜上領跑，他也坦言曾萌生有機會挑戰單月MVP的念頭，「可能想法比較多吧！開始有點亂掉。」至於現在看好誰是4月打擊MVP熱門？王正棠說：「劉基鴻打太好了，4轟欸！」
劉俊豪知道主、客場打擊成績落差，他自認備戰步調上都差不多，不是影響打擊的因素，「要怎樣去面對每天不一樣的投手，我覺得是比較大的課題，對主、客場差異沒有太大感受。」
主場出賽有強大的應援聲浪在背後相挺，是否為打擊能力加成？劉俊豪說：「我覺得還好欸！應援只是去享受球迷為我們加油的感覺，不會因為客場沒有應援就打不好。」悍將雙箭頭迄今都在主、客場成績出現落差，劉俊豪成熟回應，打擊本來就是失敗率高的運動，「9個棒次一定會有人打好、有人打不好，就是要互相cover。」
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