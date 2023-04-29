中職／李超初登板收到兩顆紀念球 一顆是隊長暖心特製

味全龍隊李超在27日完成生涯初登板，1局無失分的表現，獲得總教練葉君璋「心理不錯」的評價，賽後更收下兩顆紀念球，一顆是真正的比賽球，一顆則是隊長吳東融早就準備好的「一軍生涯首球」還額外標注「壞球」。

23歲的李超並非棒球名校出身，大學加入台灣體育運動大學後才嶄露頭角，去年挑戰中職選秀失利，但後來以自主培訓方式加盟龍隊，到今年4月13日升格為正式球員，穿上0號球衣，也在前兩天完成初登板。

李超面對的第一個打席投出四壞保送，但接下來用雙殺、飛球出局化解攻勢，總教練葉君璋表示，雖然表現看起來有點僵硬，在生涯首戰是正常現象，「但他有撐下去，心理方面不錯。」接下來也會讓李超繼續在一軍觀察。

當天賽後球隊檢討時間，吳東融拿出一顆寫著「李超一軍生涯首球」的球，要給他做紀念，但李超看著光亮球面發出疑惑「有這麼新嗎？」後來吳東融才拿出真正的比賽球給李超，讓其他隊友笑成一團。

原來另一顆是吳東融在李超登板前就準備好的球，讓這位新人感受到溫暖，不過細看旁邊還有括號寫著「壞球」，李超更印象深刻，兩顆都要好好收藏，初登板心情李超有開心，也五味雜陳，「辛苦這麼久終於做到了」。