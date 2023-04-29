中職／捕手換回福來喜 助總評價高宇杰：要多做筆記
中信兄弟隊今天先發捕手從高宇杰又換回福來喜，對於昨天高宇杰本季首次先發蹲捕，兄弟總教練林威助指出，仍有需要加強之處，期待他「要多做些筆記」。
兄弟今天打線做出調整，除了捕手異動外，王威晨也回到三壘守備，林威助表示，先前讓王威晨擔任指定打擊，是希望他專注在打擊上，「他是有上壘能力的人，希望把打擊率再提高。」
而原本接手三壘的黃韋盛在最近兩場出賽都發生失誤，林威助也表示，黃韋盛最近接球的點不太好，但畢竟還年輕，就是再加強。
高宇杰昨天先發敲出2支安打，不過也發生1次捕逸，兄弟最終以4：7輸球，林威助表示，捕手配球沒有絕對，「但需要加強的地方還是有，場上、場下要多做些筆記。」
而昨天周思齊也敲出代打3場比賽來的本季首安，帶有1分打點，今天面對右投布里悍獲得先發，擔任空出來的指定打擊，更以41歲185天之齡，寫下隊史野手最老先發紀錄，超越林易增的41歲105天、彭政閔的41歲60天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言