中職／捕手換回福來喜 助總評價高宇杰：要多做筆記

中信兄弟隊今天先發捕手從高宇杰又換回福來喜，對於昨天高宇杰本季首次先發蹲捕，兄弟總教練林威助指出，仍有需要加強之處，期待他「要多做些筆記」。

兄弟今天打線做出調整，除了捕手異動外，王威晨也回到三壘守備，林威助表示，先前讓王威晨擔任指定打擊，是希望他專注在打擊上，「他是有上壘能力的人，希望把打擊率再提高。」

而原本接手三壘的黃韋盛在最近兩場出賽都發生失誤，林威助也表示，黃韋盛最近接球的點不太好，但畢竟還年輕，就是再加強。

高宇杰昨天先發敲出2支安打，不過也發生1次捕逸，兄弟最終以4：7輸球，林威助表示，捕手配球沒有絕對，「但需要加強的地方還是有，場上、場下要多做些筆記。」

而昨天周思齊也敲出代打3場比賽來的本季首安，帶有1分打點，今天面對右投布里悍獲得先發，擔任空出來的指定打擊，更以41歲185天之齡，寫下隊史野手最老先發紀錄，超越林易增的41歲105天、彭政閔的41歲60天。