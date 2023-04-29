中職／獅隊要閃糗紀錄需過江少慶 餅總看他本季好在一件事

統一獅隊今天帶著新莊球場跨季12連敗，續戰這座富邦悍將隊堡壘，想要避免追平聯盟最慘紀錄，今天必須要過江少慶這一關，獅隊教頭林岳平看他本季的最大差異，給出二字箴言：「控球」。

獅隊前一次在新莊贏球，已是去年6月13日，接下來在新莊累積跨季12連敗，已並列聯盟史上第2長單一球場連敗紀錄，僅差1場就要追平史上最慘的俊國熊隊1993到94年老台中球場13連敗。

林岳平坦言知道在新莊連敗的窘境，「當然會想要去終止，但也打了很好的的球賽，只是在得點圈沒有適時一擊，雙方攻勢其實差不多，（對手）昨天在第3局有連續安打，我們少了連續安打，機會出現是雙殺結束，差距是在這裡。」

林岳平表示，比賽內容整體看來正常，「但結果就是這樣，必須盡可能盡快調整出好的串聯。」

獅隊今天再敗將平紀錄，此戰將對上悍將隊本土王牌江少慶，而他本季前3場先發表現無懈可擊，防禦率僅0.98，包括4月15日對統一獅隊先發6.1局被敲5安打、無失分奪勝。

林岳平認為，江少慶兩季之間的落差在於控球，「如果他保送減少，要連續安打擊敗他，就必須掌握機會，他如果有保送出現，就有可能有更好的球可以打。」