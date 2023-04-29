中職／林益全下二軍 餅總：對他在一壘火力有更高期待
統一獅隊今天陣容異動，老將林益全下二軍、將陳重廷拉上一軍，總教練林岳平表示，林益全沒有狀況，只是換個隊形試試看，也坦言球隊對林益全的火力貢獻確實有個更高期待，目前未看到想像中的火力支援。
林益全本季轉戰獅隊，至今出賽14場，打擊率2成31，累積39打數敲出9安打，包括4支二壘打，在潘傑楷已上一軍可以補上一壘的情況下，今天被降下二軍。
林岳平表示，「林益全沒有狀況，應該說，球隊對他在一壘的貢獻期待值更高，目前就中規中矩，沒有特別好。」他指出，球隊打到現在快20場比賽，換個隊形試試看。
除了潘傑楷外，還有陳鏞基、何恆佑可以守一壘，林岳平表示，藉由這樣的調整，也是試試看能不能給何恆祐出賽空間。
陳傑憲昨天全場未上，林岳平也還原他的狀況，「據他自述，頸椎有點不順，跑動時有點不舒服，今天還是休息，若打擊沒問題會用代打。」原因出在哪裡？餅總猜測，不知道是不是小孩出生後的生活改變，「他要重新面對新的生活，生理上可能出現不一樣的變化，需要去慢慢排除掉。」
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