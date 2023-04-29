中職／前獅隊洋投轉戰房仲 鐮田祐哉談轉職大不易

前統一獅隊日籍投手鐮田祐哉曾締造單季16勝的輝煌成績，然而隔年未獲續約也宣告引退，轉戰房地產仲介，他在接受「職業棒球OB」YouTube頻道訪問時回顧當時，直言「職棒球員要轉職不容易」。

鐮田祐哉職棒生涯是從2001年加入養樂多燕子隊起步，在日職8年累積14勝17敗、防禦率4.04，2010年被交易到樂天金鷲隊但並未升上一軍，到隔年季後獲得戰力外通告。

2012年鐮田祐哉轉戰海外加盟中職統一獅隊，開季出賽11場即拿下本季第10勝，寫下聯盟最快速10勝紀錄，全年16勝7敗、防禦率3.15的成績，讓他獲得勝投王、金手套、最佳十人獎，不過隔年並未獲得續約，而是在引退儀式中離開球場。

「我必須要找到工作。」如今鐮田祐哉透過YouTube頻道訪問回顧當時狀況，「試了很多方式，包括詢問前輩、到職業介紹所等，結果感覺非常困難。」

最後是透過認識的人介紹，鐮田祐哉才到現在的房地產公司上班，「跟有信心做好相比，是抱持必須要去做的心情，因為是從0開始，有很多要學習，對工作流程的認識也是0，缺乏不動產相關知識，只能用時間去彌補。」

鐮田祐哉當時未獲得續約，賽季表現開高走低是外界認為的原因，而鎌田祐哉過去接受日本媒體訪問時透露，獅隊是為了尋找美國洋投而沒有與他續約。