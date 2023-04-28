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中職／MVP舞跳超熟 威達爾享受氣氛：這是棒球本質

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手威達爾。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手威達爾。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊威達爾今晚6局失2分的表現，幫助球隊以7：4擊敗中信兄弟隊，也首次在主場跳起MVP舞蹈，他笑說：「球迷很棒、啦啦隊很棒，感覺很有趣，這就是棒球的本質。」

威達爾前兩場先發合計10局丟掉14分（8分責失），吞下二連敗，今天丟掉2分皆非責失，用一場優質先發的表現拿下本季第3勝，總教練曾豪駒認為，威達爾有找回狀態，「球速、控球都優於上一場。」

「我就是找回投手該做的。」威達爾說：「做好自己的本份，攻擊好球帶，不要讓自己被擊倒，而是要擊倒對手，棒球就是這樣，從前兩場失敗的地方尋求改進。」

威達爾生涯第二度獲選單場MVP，不過第一次在桃園棒球場拿到殊榮，賽後MVP舞蹈跳得非常順，「可能我有韻律感吧。」威達爾笑說，自己沒有偷練，過去在韓職也沒跳過，「球場氣氛很好，球迷很棒、啦啦隊很棒，感覺很有趣，這就是棒球的本質。」

威達爾這3勝有2勝是對兄弟拿下，他認為對手並不是容易解決的球隊，「必須要執行好自己的投球，有看比賽就知道，他們具有破壞力，能夠製造大局，是很難纏的對手。」

威達爾最近三場先發都有非責失，失誤佔了失分很大因素，曾豪駒表示，失誤會造成危機，但相信無論投手、野手都是要盡力守住每一球，難免會有失誤，「但今天關鍵是6局上失誤掉分後，我們下半局就把分數要回來。」

至於2局上防守對方盜壘被踩到手的余德龍，曾豪駒也表示，當下退場去醫院檢查，所幸沒有大問題，只是手部腫脹。

棒球 曾豪駒 啦啦隊

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