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中職／猿隊重返第一！威達爾6局0責失 豪勁加班守成

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手威達爾。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手威達爾。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊威達爾找回威力，先發6局失2分皆非責失，率領球隊以7：4擊敗中信兄弟隊；猿隊贏球後與味全龍隊無勝差，不過勝率5成89些微領先龍隊的5成79，重返第一。

猿隊先發投手威達爾揮別前一場4局掉10分的陰影，今晚以96球投了6局，被敲4支安打，另有4次三振、2次四壞保送，丟掉2分皆非責失，防禦率下降到2.73，加上打線爆發，收下本季第3勝、終止2連敗。

延續昨天的火力壓制，猿隊今晚先發制人，1局下1出局後靠著安打、失誤攻佔一二壘，朱育賢安打加上廖健富高飛犧牲打，攻下2分，3局下則是四壞保送後的楊晉豪、廖健富兩支安打，再添2分。

然而猿隊游擊手余德龍在2局上守備時被踩到手，不得不提前退場，效應在6局上浮現，兄弟開局連3支安打，威達爾靠內野滾地、三振凍結跑者，再讓岳東華敲出滾地球，接管游擊的郭永維卻發生失誤，讓兄弟得到2分。

不過6局下猿隊還以顏色，單局打滿9人次，從朱育賢經過挑戰「放大再放大」驗證的觸身球開始，廖健富、邱丹連續兩支安打攻下1分，張閔勛成功觸擊推進，梁家榮再敲出安打送回2名跑者，猿隊再攻下3分。

兄弟在7局上攻下1分，8局上也步步進逼，猿隊在1出局、一二壘有人時換上守護神豪勁，這是他連續兩天在第8局上場「加班」，結果被周思齊敲安丟掉1分算在別人帳上，好在9局續投僅被敲出1支安打，1.2局被敲3安、無失分守住勝利。

廖健富 朱育賢

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