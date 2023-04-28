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中職／史上最萌MVP頒獎 艾普勒完成與女兒約定「圓滿的一晚」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
曾與女兒Brynlee討論過拿單場MVP要一起上台跳舞，富邦悍將隊洋投艾普勒今天說到做到。記者余承翰／攝影
曾與女兒Brynlee討論過拿單場MVP要一起上台跳舞，富邦悍將隊洋投艾普勒今天說到做到。記者余承翰／攝影

曾與女兒Brynlee討論過拿單場MVP要一起上台跳舞，富邦悍將隊洋投艾普勒今天說到做到，先發7.2局失1分，幫助悍將以3：1擊敗統一獅隊，看著女兒在台上開心蹦蹦跳跳，艾普勒身為選手、身為人父都度過充實的一天，「很開心今晚這麼圓滿。」

艾普勒本季前3場先發都是面對味全龍隊，沒有任何勝敗、防禦率2.41，今天首度面對龍隊以外的對手，封鎖獅隊打線，7.2局僅用79球，被敲6安打、失1分，技壓先發5局失3分的獅隊洋投布雷克。

悍將教頭丘昌榮表示，艾普勒前5局的用球數精簡，可以取得好球數領先，這是和前幾場比較不一樣的地方，「比較可惜的是用球數不多，但分數比較不保險，不然有機會讓他完投。」8局時，艾普勒碰了一下反讓林靖凱跑出內野安打，下一打席碰上林安可，悍將決定換上曾峻岳，丘總說：「很想讓他投完，他自己一個彈跳沒處理好，領先2分、遇到安可，很難的決定。」

艾普勒坦言，當局數拉長、用球數不多，絕對會有想要完投念頭，「但比分接近，自己也確實體力有點下滑，交給牛棚是很棒的選擇，謝謝牛棚幫我守下分數。」

艾普勒自評此役做得好的部分，是可以減少保送、觸身球的出現，「上次因為這兩件事，投得比較辛苦，中職球隊在一壘有人時戰術比較多，不想因為這件事擾亂自己的投球。」

在中職的第4場登板，終於拿到首勝，艾普勒獲選單場MVP，賽後帶著女兒一起上台領獎，萌樣再次讓球迷招架不住。艾普勒透露，之前就有和Brynlee討論過，如果拿到MVP要不要一起上台跳舞，「她說好，很開心今天可以做到。」

艾普勒的限時動態昨天也分享了Brynlee吹蠟燭的可愛模樣，寫著「1/2生日」，令外界好奇，艾普勒解釋，這是太太好友開啟的傳統，每隔半年就過一次生日，昨天是Brynlee的2.5歲生日，送給她的禮物是一個小拼圖。

曾與女兒Brynlee討論過拿單場MVP要一起上台跳舞，富邦悍將隊洋投艾普勒今天說到做到。記者余承翰／攝影
曾與女兒Brynlee討論過拿單場MVP要一起上台跳舞，富邦悍將隊洋投艾普勒今天說到做到。記者余承翰／攝影
曾與女兒Brynlee討論過拿單場MVP要一起上台跳舞，富邦悍將隊洋投艾普勒今天說到做到。記者余承翰／攝影
曾與女兒Brynlee討論過拿單場MVP要一起上台跳舞，富邦悍將隊洋投艾普勒今天說到做到。記者余承翰／攝影
曾與女兒Brynlee討論過拿單場MVP要一起上台跳舞，富邦悍將隊洋投艾普勒今天說到做到。記者余承翰／攝影
曾與女兒Brynlee討論過拿單場MVP要一起上台跳舞，富邦悍將隊洋投艾普勒今天說到做到。記者余承翰／攝影
曾與女兒Brynlee討論過拿單場MVP要一起上台跳舞，富邦悍將隊洋投艾普勒今天說到做到。記者余承翰／攝影
曾與女兒Brynlee討論過拿單場MVP要一起上台跳舞，富邦悍將隊洋投艾普勒今天說到做到。記者余承翰／攝影

牛棚 中職

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