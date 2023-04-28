中職／兄弟海綿寶寶主題日 鐵粉小宇來開球

中信兄弟「海綿寶寶超級試煉會」主題日將於5月6、7日舉行，海綿寶寶要到洲際棒球場挑戰最強幼稚園，「小宇」宋念宇也受邀在5月7日擔任開球嘉賓，帶來精彩的賽前表演。

宋念宇曾多次入圍金曲獎，是台灣知名的音樂製作人，「破碎的完整」、「同在」、「過渡期」、「愛上」、「終於說出口」等創作多首耳熟能詳的經典歌曲，獨特的聲線始終令人難忘，同時他不僅熱愛棒球，還是海綿寶寶的粉絲。

​

主題日兩天海綿寶寶與派大星將舉辦粉絲見面會，同時也會有「神秘嘉賓」來迎接準備接受試煉的海綿寶寶和派大星。除此之外，場外將設置「泡芙阿姨駕訓班」體驗區，讓泡芙阿姨瞧瞧小小球迷們的駕駛技術。

兩天進場贈品推出「海綿寶寶款（焦糖口味）」與「派大星款（原味）」聯名爆米花桶，兩款隨機贈送，只要憑主題日內野「下層」門票入場即可兌換，另外還有6款限量海綿寶寶聯名明信片。

「海綿寶寶超級試煉會」主題日球衣設計以海綿寶寶和派大星角色特徵為主軸，並將BROTHERS標準字變體為海綿發泡效果，延伸出一系列可愛商品！除了活動當天現場販售之外，也於中信兄弟網路商城同步開放預購。