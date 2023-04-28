快訊

「誓言改革民進黨執政的黑金貪腐」 蘇煥智宣布參選總統

獨／中華電信董座換人！ 董事長謝繼茂功成身退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟海綿寶寶主題日 鐵粉小宇來開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「小宇」宋念宇5月7日為中信兄弟隊「海綿寶寶超級試煉會」主題日開球。圖／中信兄弟隊提供
「小宇」宋念宇5月7日為中信兄弟隊「海綿寶寶超級試煉會」主題日開球。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟「海綿寶寶超級試煉會」主題日將於5月6、7日舉行，海綿寶寶要到洲際棒球場挑戰最強幼稚園，「小宇」宋念宇也受邀在5月7日擔任開球嘉賓，帶來精彩的賽前表演。

宋念宇曾多次入圍金曲獎，是台灣知名的音樂製作人，「破碎的完整」、「同在」、「過渡期」、「愛上」、「終於說出口」等創作多首耳熟能詳的經典歌曲，獨特的聲線始終令人難忘，同時他不僅熱愛棒球，還是海綿寶寶的粉絲。

　​

主題日兩天海綿寶寶與派大星將舉辦粉絲見面會，同時也會有「神秘嘉賓」來迎接準備接受試煉的海綿寶寶和派大星。除此之外，場外將設置「泡芙阿姨駕訓班」體驗區，讓泡芙阿姨瞧瞧小小球迷們的駕駛技術。

兩天進場贈品推出「海綿寶寶款（焦糖口味）」與「派大星款（原味）」聯名爆米花桶，兩款隨機贈送，只要憑主題日內野「下層」門票入場即可兌換，另外還有6款限量海綿寶寶聯名明信片。

「海綿寶寶超級試煉會」主題日球衣設計以海綿寶寶和派大星角色特徵為主軸，並將BROTHERS標準字變體為海綿發泡效果，延伸出一系列可愛商品！除了活動當天現場販售之外，也於中信兄弟網路商城同步開放預購。

中信兄弟 棒球

延伸閱讀

中職／艾普勒7.2局失1分奪首勝 悍將踩獅止3連敗

中職／獅隊林子崴近年傷痛不斷 心理素質反而更強壯

圖輯／中職富邦主場迎戰統一 2:0暫時領先

中職／打擊榜「隱藏王者」 邱丹只想開心敲安

相關新聞

中職／艾普勒7.2局失1分奪首勝 悍將踩獅止3連敗

富邦悍將隊洋投艾普勒的中職生涯首勝，今天終於到來，面對統一獅隊先發7.2局僅失1分，悍將終場以3：1擊敗獅隊，悍將中止3...

日職／佐佐木朗希飆速165公里追平大谷 連20局無失分破功

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今天中斷開季連20局無失分，但也馬上締造另一項紀錄，飆出165公里球速追平大谷翔平，距離...

日職／第一局就破功！佐佐木朗希挨兩長打失1分 中斷開季連20局未失分

日職羅德隊強投佐佐木朗希，於今天在作客先發對歐力士隊，沒想到開季連3場均未失分的他，在首局就被歐力士兩支長打攻下1分，中斷他開季連20局未失分紀錄，日本媒體及球迷都覺得相當可惜，均以速報報導此一消息。

日職／王柏融首局敲安吹響反攻號角 中止連6戰無打點

日職火腿隊二軍今碰上巨人隊，王柏融擔任先發第5棒一壘手，4打席出現1支安打，賽後打擊率升至2成10。 巨人隊今火力凶猛，一局上就狂攻10分。火腿打線不干示弱，第二棒福田光輝擊出安打，第四棒木村文

中職／高宇杰本季首次先發蹲捕 福來喜紀錄斷在連17場

中信兄弟隊今天先發捕手換人當，福來喜中斷開季連17場先發蹲捕，由高宇杰先發搭配洋投泰樂，擔任第9棒、捕手，高宇杰去年最後...

中職／最香組合登場！李多慧和林襄首度合體日期出爐

韓國啦啦隊女神李多慧加入樂天女孩後引起一陣旋風，上次來台三天無緣和人氣女孩林襄同台，讓不少粉絲直呼可惜。兩人5月班表今天皆正式出爐，預計將在5月6、7日首次同台應援。 樂天女孩官方粉絲團先前公布

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦