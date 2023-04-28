中職／艾普勒7.2局失1分奪首勝 悍將踩獅止3連敗

富邦悍將隊洋投艾普勒的中職生涯首勝，今天終於到來，面對統一獅隊先發7.2局僅失1分，悍將終場以3：1擊敗獅隊，悍將中止3連敗。

艾普勒本季前3場先發都是面對味全龍隊，沒有任何勝敗、防禦率2.41，今天首度面對龍隊以外的對手，封鎖獅隊打線，7.2局僅用79球，被敲6安打、失1分。

獅隊由布雷克先發，悍將3局下孔念恩、辛元旭的兩支二壘打串聯先馳得點，劉俊豪在兩出局後的打席，纏鬥9球敲出安打，再追加1分。

布雷克投到第5局再度出現亂流，保送姚冠瑋後，辛元旭敲安，王正棠的右外野安打再帶1分打點，最終投完5局已用96球，被敲7安打、失3分收工。

獅隊則在6局上李丞齡靠觸身球、暴投進占二壘，林祖傑的安打突破艾普勒封鎖先攻下1分，林靖凱接續敲出鳥安，仍是無人出局、一二壘有人的危機，但林安可打向一壘的強勁滾地球被范國宸攔下抓下二壘的出局數，胡金龍補上雙殺打，艾普勒得以控制住失血、維持3：1領先。

艾普勒第8局、取得兩出局後，林靖凱打向投手正面，艾普勒碰了一下處理不及，被跑出一支內野安打，悍將也在此時換投，儘管用球數僅79球，但悍將果斷換投，未讓艾普勒挑戰完投勝。

富邦球團史（2017年起）單場最少投球數為98球，曾峻岳接手1球抓下第8局的第3個出局數，9局續投成功關上勝利大門，最終共用19球收工，兩位投手合計98球追平紀錄。