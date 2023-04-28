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中職／獅隊林子崴近年傷痛不斷 心理素質反而更強壯

中央社／ 新北28日電
統一獅林子崴。（統一獅隊提供）
統一獅林子崴。（統一獅隊提供）

中職統一獅隊左投林子崴近年傷痛不斷，不過今年順利開季就進一軍先發輪值，雖然近幾年因為傷痛無法穩定出賽，不過他認為，自己的心理素質更強了，也更了解自己的身體。

林子崴今年開季進入獅隊先發輪值，出賽3場都繳出優異表現，尤其26日對味全龍隊時，一度演出16上16下，直到第7局才被敲安打，總計投6.1局僅被敲1支安打，失掉1分為非責失分，不過最後悲情吞下敗投。

對於林子崴開季表現，獅隊教頭林岳平今天表示，「愈投愈好，前2戰結果不錯，內容上還有調整空間，但上一場確實在取得好球、抓出局數方面相當穩定。」不過林子崴今天被降下二軍，林岳平指出，是因為他上一場投完後手感覺脹脹的，讓他休息一下。

林子崴今天受訪時表示，26日先發時感覺身體狀況比前幾場還要更好，「從到球場、做完操，就覺得身體狀況確實不錯，投球角度也更穩定了。」他也指出，今年在投球時更有自信，「以前會擔心被打，而且手部狀況沒有很好，一直擔心東、擔心西，投起球來沒有那麼篤定。」

27歲的林子崴在2015年就以獅隊第一指名進入職棒，不過近年遇到大小傷勢，2020年開刀治療手肘傷勢，出賽一直不穩定。林子崴在去年下半季從中繼轉先發，並在季末於一軍先發過1場，他表示，「後來還是覺得先發對於手部的調整會比較好，覺得效果不錯就延續了。」

談到前幾年的傷勢與低潮，林子崴說：「遇到了就去面對，當下當然會難過，復健過程也很辛苦，但只能專注在當下，更認真、更努力恢復。」不過也因此讓林子崴的心理素質更強大，「前幾年都投投停停、受傷又復健，但因此更了解自己的身體。」

林子崴 林岳平

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