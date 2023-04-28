中職／打擊榜「隱藏王者」 邱丹只想開心敲安

樂天桃猿隊邱丹昨晚連7場敲安刷新個人紀錄，開季手感保持火燙，到今天賽前打擊率超過4成，是打擊榜的隱藏王者，但他坦言對個人獎項沒有特意追逐，「我只是覺得敲安打很好玩，從國小就是這樣。」

邱丹今年開季13場敲出19支安打，打擊率4成04，比目前的打擊王、隊友成晉的3成69還要高，不過受限於只有50打席，要今天打了6打席，或是兩場9打席，累積打席數才足以進入打擊榜。

邱丹生涯5年只有2021年曾拿過一次外野手金手套獎，他也說自己一直以來都不在意個人獎，「只是覺得敲安打、接球很好玩，拿團體獎我比較開心。」

今年可說是邱丹開季表現最佳的一年，去年雖然出賽不多，但也讓他更懂得珍惜機會，「今年目前是不錯，但也希望能夠維持到年底，改善過去不穩定的狀況，不要一年好、一年不好，搶到的位置就不要讓出去。」

總教練曾豪駒日前表示，邱丹今年展現強烈企圖心，加上當爸爸也變得穩重一點，邱丹則說，當爸爸後自己沒感覺太大改變，「或許其他人看比較準。」邱丹的兒子預計在9月出生，最近陳傑憲「生子後」打擊變火燙，邱丹也笑說希望自己能夠跟上，「希望跟其他學長一樣。」