中職／雷法初登板助總緊盯 沒能突破「要繼續研究」

樂天桃猿隊新洋投雷法昨天初登板，對中信兄弟隊從首局震盪中回穩，投出6局失4分（3分責失）的優質先發，兄弟總教練林威助睜大眼觀察，雷法的變速球讓自家球員苦手，「接下來要繼續研究」。

經典賽古巴隊先發投手雷法今年加入中職繼續與台灣的緣分，而他昨晚的初登板被敲出6支安打，其中3支集中在第1局，還有隊友1次失誤，丟掉3分，只不過不好的開局很快修正，接下來投完6局只有再掉1分，順利收下首勝。

林威助表示，先前在經典賽就注意過雷法，是一名滿好的投手，「第1局我們攻擊算成功，之後他改變配球模式，接下來要怎麼突破配球、投球，要繼續研究。」

林威助指出，雷法的強項在變速球能夠製造高揮空率，「這顆變速球投得滿好，加上還有速差，高角度的直球也很有威力。」