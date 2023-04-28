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青棒／2023年U18世界盃棒球賽在台灣舉行 8月31日開打

中央社／ 台北28日電
U18世界盃棒球賽今年在台灣舉行。 WBSC官網
U18世界盃棒球賽今年在台灣舉行。 WBSC官網

世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布，今年U18世界盃棒球賽將於8月31日到9月10日在台北天母棒球場及台中洲際棒球場進行。台灣隊曾在2019年奪下冠軍，去年則是美國奪冠。

今年U18世界盃棒球賽將於8月31日由地主台灣隊進行開幕戰，預賽分成2組，其中一組預賽、超級循環賽及決賽在天母棒球場進行。另一個場地則是台中洲際棒球場，將進行另一組預賽及排名賽。洲際棒球場今年才剛舉辦過世界棒球經典賽A組預賽，也曾是2019年世界12強錦標賽預賽比賽場地。

本屆U18世界盃棒球賽共有12隊參賽，分別為地主台灣隊、澳洲隊、中國隊、日本隊、墨西哥隊、荷蘭隊、巴拿馬隊、韓國隊、西班牙隊、烏干達隊、美國隊及委內瑞拉隊。

去年U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，由美國隊奪下冠軍，台灣則是亞軍；再前一屆U18世界盃棒球賽則是2019年，當時台灣隊在韓國登頂奪冠。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸退去，國際棒球比賽也紛紛恢復舉行，今年除有U18世界盃棒球賽，2023年第30屆亞洲棒球錦標賽也將於11月在台中開打，明年第13屆U18亞洲青棒錦標賽也由台灣主辦。

棒球 經典賽

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