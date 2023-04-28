足球／U17中華女足不敵澳洲 亞洲盃資格賽第一輪止步

中華女足代表隊前往蒙古參加U17女子亞洲盃資格賽第一輪賽事，今日下午交手強敵澳洲隊，雙方激戰90分鐘後，U17中華女足小將以0：3不敵澳洲收下小組第二止步資格賽第一輪。

面對世界排名較高的澳洲，中華隊開賽維持攻守節奏、未見生澀，第7分鐘右路攻勢串聯成功攻至禁區外圍起腳，可惜遭對手擋下，比賽進行至第25分鐘澳洲接近禁區一次左腳長射命中球門左邊死角，取得1球領先，U17小將仍嘗試從防守做起伺機策動反擊，可惜屢遭對手阻斷，但中華女足也頻頻解決危機直到中場哨音響起未讓對手再越雷池。

下半場易邊再戰，澳洲第55分鐘突破至禁區，中華隊不慎犯規讓對手獲得12碼罰點球機會，將領先球數擴大至2球，雖然面對強悍的澳洲下半場加強攻勢，中華U17女足並未讓對手予取予求，仍然堅守防線，也成功製造幾次不錯的推進，不過最後15分鐘澳洲突然加劇攻勢，補時最後一分鐘澳洲右路反擊快攻吸引門將出擊後射遠柱進球，中華U17女足最終便以3球之差輸給澳洲，在2024 U17女子亞洲盃資格賽第一輪止步。

中華總教練張維娠賽後表示，今天是一場強度很高的比賽，選手在戰術執行上都有做到賽前教練團的指示而且很有決心，真心為她們的表現感到驕傲，回到比賽上，未來希望能更加強前場18碼的組織進攻。小選手在一對一防守上也很努力，但面臨2至3人的守備容易被球吸引製造空間，這部份是要再加強的觀念。

前場比賽在邊路有活躍表現今天先發上陣的李泳珊在面對澳洲選手踢出毫無畏懼的表現，她分享在國際賽場上可以見識到不同國家踢球的風貌，期許自己能學習對方的優點，也能藉此改善缺點，未來希望自己能夠以成人國家代表隊為目標，繼續披上國家隊戰袍。