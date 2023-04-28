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中職／高國輝續扛DH 丘總盼健康探討看帳面也要看內容

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將高國輝。 報系資料照
富邦悍將高國輝。 報系資料照

富邦悍將隊本季在指定打擊位置（DH）上打擊率僅1成56，今天賽前被問到此役DH是否有變，總教練丘昌榮盼健康、專業看待打擊內容，高國輝前一場的擊球其實不差。

至今天賽前，5隊DH打擊成績以統一獅隊的打擊率3成33最佳，接下來是樂天桃猿隊的2成86，另外3隊都在1成6左右徘徊。悍將隊本季以高國輝在DH位置上出賽最多，13場合計45打數敲出8安打、3轟，打擊率1成78。

賽前被問到此役DH安排，丘昌榮認為：「棒球是團隊賽事，昨天第一個打席帳面上是沒有安打，但是擊球是好的，大家這樣探討會比較專業、比較健康。」他也強調會持續觀察，若真的狀況不好勢必會有調整。

悍將隊今天在新莊球場與統一獅隊展開3連戰，先發游擊手回歸新秀劉俊豪，王正棠也回到第一棒；本壘指揮官的位置由姚冠瑋負責，與洋投艾普勒搭檔。

丘昌榮 統一獅

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