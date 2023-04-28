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中職／吳哲源失常掉5分 助總看到兩點問題

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊投手吳哲源（左）與投手教練。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊投手吳哲源（左）與投手教練。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊投手吳哲源昨天對樂天桃猿隊，出現個人生涯罕見的單局掉4分，最終先發5局掉5分，中斷開季連3場優質先發，總教練林威助表示：「狀況是沒那麼好。」

吳哲源今年前三場先發合計19局僅掉3分，防禦率1.42頗有競爭力，不過昨天一場比賽丟掉5分，防禦率暴漲至3.00，被敲9支安打，其中有6支是長打，包括3局下被朱育賢敲出3分砲，單局丟掉4分。

林威助表示，吳哲源昨天球的尾勁沒有很好，球速也落在140公里左右，導致整體被對手掌握度高了一些，「球季到現在還沒有很多場，就再觀察。」

吳哲源因薪資問題與球團陷入談薪僵局，日前兄弟球團直接公布本季月薪為24萬元，場外有些紛擾，林威助認為這對選手應該不會造成影響，「球員到球場就是專注」。

吳哲源 林威助 樂天桃猿

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