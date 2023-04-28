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中職／這一撞如車禍再被倒車輾壓 林益全：還好不是小朱
上一場在一壘守備發生衝撞、三度撞擊，統一獅隊37歲老將林益全當下的疼痛之後，幸好並未出現傷勢，今年談起這件事幽默笑答，還好撞上來的是劉基鴻，「如果是小朱（吉力吉撈．鞏冠），可能真的會像被卡車撞到。」
林益全前一場出賽在26日、7局下守備時，劉基鴻打向游擊，林靖凱接球後傳一壘，但這球打在林益全的身上，他為了接球跌坐在壘包上，劉基鴻先是撞上林益全、整個人飛躍過去，為了補摸壘包，再回身壓過林益全的身體後觸壘。
林益全表示，當時自己一開始是手撐地，感覺手掌有點痛，還沒回過神來，結果又被撞第二次，當時自己急著要找球，「一直找不到，結果又被壓住、爬不起來，等我起來時，球已經被子崴撿走了。」
37歲的林益全，碰上小自己15歲的劉基鴻，當時場面如同車禍撞擊後再被倒車輾壓，林益全說：「因為他沒踩到壘包，當下一定會想說先摸到再說。」兩人事後彼此說了抱歉，林益全暖心表示，「大家都沒事比較重要。」
林益全表示，痛的感覺很快就減緩，並無大礙，今天也可以正常出賽，擔任先發一壘手、第6棒出戰悍將隊。
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