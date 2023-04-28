中職／高宇杰本季首次先發蹲捕 福來喜紀錄斷在連17場

中信兄弟隊今天先發捕手換人當，福來喜中斷開季連17場先發蹲捕，由高宇杰先發搭配洋投泰樂，擔任第9棒、捕手，高宇杰去年最後一次先發搭配泰樂有不錯成績，總教練林威助表示這是考量因素之一，「剛好這個Chance。」

兄弟今年開季前17場比賽，福來喜是不動先發捕手，到今天首次換人，助總表示：「昨天阿福看起來有點疲勞的感覺，小高就是選項之一。」高宇杰本季前7場出賽都是後段上場，9打數敲出1安打。

雖然一開始說選擇高宇杰沒有特別考量，不過當媒體提及，高宇杰去年最後一次先發在10月12日，引導泰樂投出7局無失分表現，林威助也鬆口說：「這個也有考量，他之前配泰樂的成果不錯，今天由他先發去引導。」

福來喜先發蹲捕連續場次中斷在17場，追平個人生涯第三長，前兩名是去年的連續先發蹲捕25場、21場，其中25場更是近十年捕手新高。