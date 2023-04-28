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中職／歸隊12打席全打右投 林安可看左投陰影適應中

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊林安可。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可。圖／統一獅隊提供

統一獅隊重砲林安可季前兩度經歷頭部強襲球，歸隊之初對左投球路還有陰影，基於保護，先前在面對左投時換上代打，總教練林岳平表示，「盡量幫他排除掉比較擔憂的部分」。接下來賽事能否在面對左投時續用林安可打擊？餅總表示，會再與他確認。

林安可在熱身賽時兩度頭部被球打到，有輕微腦震盪先減緩訓練、比賽，因此未能趕上開季，直到23日升上一軍，目前出賽3場已經出現2轟。

林岳平透露林安可現況，「剛上來時，是看左投的視線，他認為有點壓迫。」林安可目前共打12打席，清一色都是面對右投，原有機會在23日8局下對到左投陳冠宇，但獅隊基於保護換上代打。

林岳平表示，這是心理層面的問題，勢必要去適應，目前打了3場，接下來是不是能安排對戰左投，會再與他確認。

林安可坦言，「一開始被打到回來時，感覺有陰影，好像球又要打到我的感覺。」若接下來接獲徵詢，他回應：「可以啊！也是要去打打看，習慣就好。」若照輪值，對手富邦悍將隊周日將是左投肯特先發。

有趣的是，過去獅隊有全壘打舞的習慣，而林安可向來就是跳不好的代表人物，到最後還被虧是直接擺爛、放棄治療；本季陳傑憲上任隊長，想到獅隊去年長打貧乏，擔心是因全壘打舞帶給隊友壓力，索性宣布不強迫跳、想跳的人再跳，對林安可來說堪稱「德政」。

被問到是否因此放心開轟、前3場就炸裂2轟，林安可說：「有（規定）和沒有（規定）一樣啊！反正我也跳不出來。還不錯啦，至少不用再被打了。」

林安可 林岳平

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