日職／第一局就破功！佐佐木朗希挨兩長打失1分 中斷開季連20局未失分

日職羅德隊強投佐佐木朗希，於今天在作客先發對歐力士隊，沒想到開季連3場均未失分的他，在首局就被歐力士兩支長打攻下1分，中斷他開季連20局未失分紀錄，日本媒體及球迷都覺得相當可惜，均以速報報導此一消息。

佐佐木朗希今天第四場先發主投，一局下面對歐力士進攻，首棒打者飛球出局後，二棒宗佑磨擊出右外野二壘安打，面對危機，佐佐木藉由隊友幫忙，解決三棒中川圭太，但面對日職洋聯打擊王森友哉未能守住，讓他擊出右外野二壘安打失去一分，這也使得他開季維持防禦率0的成績終於不保，也無緣挑戰開季連31局無失分的日職紀錄。失去一分後，佐佐木再靠隊友解決四棒打者杉本裕太郎，結束這半局，羅德隊以0：1落後。

佐佐木今年前3戰都相當完美，6日面對火腿隊6局送出11K，只被敲1安。14日對歐力士隊7局11K，同樣只被敲1安。21日面對軟銀隊7局8K，最快球速達164公里。