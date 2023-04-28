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中職／獅隊勝騎士30日開箱 古林睿煬下周可望加入輪值

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
勝騎士。 統一獅隊臉書
勝騎士。 統一獅隊臉書

統一獅隊預計下周將有先發輪值微調，新洋投勝騎士會在30日先發「開箱」，古林睿煬本周隨隊觀察，若無問題，也有機會在下周加入輪值。

獅隊本周展開逾兩周的客場長征，古林睿煬隨隊、但尚未登錄一軍，總教練林岳平表示，「這次出來在外地，先帶著就近觀察，看下周有沒有辦法（先發）。」

獅隊將在30日「開箱」新洋投勝騎士，至於誰將下二軍？餅總回應，「禮拜五、六打完，會選一個，勝騎士也準備好了，就試試看。」

林子崴本季先發3場，雖然勝場尚未開胡，但內容出色，防禦率僅0.98，讓獅隊本土先發投手多一名可用之兵，林岳平也讚賞，「前兩場結果不錯，但內容還有可以再調整的，上一場在取得好球、抓出局方面確實就相當穩定。」

獅隊一軍仍會持續配置3洋投先發，在古林睿煬加入戰線後，加上林子崴、胡智爲，先發戰力相當充裕，但林岳平認為：「球隊本來就要有這樣的循環，不能一樣的5個一直押，打到第4周了，看有沒有一個調整空間。」下周輪值調整後將呈現怎樣的樣貌？林岳平還未露口風，「這禮拜打完，下禮拜怎麼排，自然會有計畫。」

林岳平 古林睿煬 騎士

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