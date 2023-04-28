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日職／佐佐木朗希連20局無失分 今對決全壘打王、安打王

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希在經典賽向全球棒球迷展現不凡身手，回到日職後所向披靡，開季至今連20局沒失分。

佐佐木今年前3戰都相當完美，6日面對火腿隊6局送出11K，只被敲1安。14日對歐力士隊7局11K，同樣只被敲1安。21日面對軟銀隊7局8K，最快球速達164公里。

他的好表現也吸引美國球探注意，據《波士頓環球報》報導指出，佐佐木輕鬆飆速球的能力，已經被大聯盟球探鎖定，只要宣布挑戰大聯盟，就會形成爭奪戰。

佐佐木今天將再度對上歐力士，與上次不同的是，歐力士強打衫本裕太郎近5戰敲出4發全壘打，目前以8轟暫居洋聯全壘打王，森友哉連2戰猛打賞，穩居洋聯打擊王。

日本開季先發連續無失分紀錄，為1963年阪神隊中井悅雄所創連續31局無失分。

佐佐木朗希

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