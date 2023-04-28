日職／王柏融首局敲安吹響反攻號角 中止連6戰無打點

日職火腿隊二軍今碰上巨人隊，王柏融擔任先發第5棒一壘手，4打席出現1支安打，賽後打擊率升至2成10。

巨人隊今火力凶猛，一局上就狂攻10分。火腿打線不干示弱，第二棒福田光輝擊出安打，第四棒木村文紀保送上壘，王柏融把握得點圈機會敲出安打，帶回第1分打點，下一棒宇佐見真吾也擊出安打，幫助火腿得到第2分。

王柏融3局下擊出滾地球出局，6局下飛球出局。7局下火腿開啟大局攻進4分，但王柏融再度擊出滾地球，成為最後一個出局者。

火腿終場以7：12不敵巨人，王柏融賽後打擊率升至2成10，這也是他睽違6場出賽，再度有打點進帳。