中職／統一獅廟宇季「吼力發大財」 陳彥允壓軸獻聲

統一獅隊「廟宇季」主題日活動將於5月12日到14日於台南棒球場登場，三天表演嘉賓也全數出爐，最後一天將由人氣連續劇「神之鄉」演唱原聲帶的NIKA陳彥允壓軸登場。

統一獅隊邁入第三年的廟宇季今年主題「吼力發大財」，可愛的財神爺與獅王萊恩將一同降落台南棒球場為獅子軍加持，週邊贈品更設計了許多好運旺旺來的求財小物。

為了讓廟宇季更能夠引起不同族群的共鳴，球團在5月14日邀請到為當時為「神之鄉」演唱原聲帶的NIKA陳彥允擔任開球嘉賓，並在賽後演唱。

近年傳統文化越來越受到重視，在2021年推出，改編自長篇漫畫並以宮廟作為故事主軸的人氣連續劇「神之鄉」，便是透過劇中主角以年輕人的角度重新認識宮廟文化播出之際也引起廣大迴響。

結合劇中以年輕人的語言重新詮釋民俗文化的傳承，其中由陳彥允所演唱的「祈禱」及「Money back me home」，都可以感受到歌曲中將傳統宮廟年輕化的曲風。

自小接觸音樂的陳彥允，創作的風格也相當的多元豐富及天馬行空，這次除了要在台南球場帶球迷朋友重溫當時戲劇中，宮廟結合親情所帶給的大家的感動外，陳彥允也將演唱他重新出發後的作品，用他最擅長的嘻哈與完美音樂廠牌所共同創作的「靠北圈」，讓大家感受到屬於NIKA爆炸性的音樂能量。

府城獅吼宮 ＃吼力發大財 廟宇季主題日

5.12(五) 18:35 象vs獅 台南 表演嘉賓：電音教主安苡葳 (18:10賽前演唱)

5.13(六) 17:05 象vs獅 台南 表演嘉賓：神棍樂團(16:40賽前演唱)

5.14(日) 14:05 象vs獅 台南 表演嘉賓：NIKA陳彥允(賽後場內演唱)