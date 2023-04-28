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中職／最香組合登場！李多慧和林襄首度合體日期出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
林襄和李多慧即將合體，有望引爆球迷追逐熱潮。 資料照
林襄和李多慧即將合體，有望引爆球迷追逐熱潮。 資料照

韓國啦啦隊女神李多慧加入樂天女孩後引起一陣旋風，上次來台三天無緣和人氣女孩林襄同台，讓不少粉絲直呼可惜。兩人5月班表今天皆正式出爐，預計將在5月6、7日首次同台應援。

樂天女孩官方粉絲團先前公布，李多慧5月1日將再度來台，登台應援日期為5月3日、5月4日、5月6日、5月7日，讓許多球迷直呼相當期待。

林襄則因工作滿檔，應援日期始終無法定案。據《自由時報》今日報導，林襄下週班表暫定為5月6日、7日，兩人終於有望首度合體，屆時勢必會吸引許多關注。

李多慧2021年加入起亞虎，據韓國網友整理，他登台應援時勝率高達58%，與起亞虎整體勝率49%相比，大幅增加，因此她也獲得「勝利妖精」美名。

李多慧 樂天女孩

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