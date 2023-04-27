中職／打了16場終於開轟 朱育賢認定雙響砲沒有遲到

樂天桃猿隊「朱哥」朱育賢開季前15戰全壘打掛零，今天在桃園球場轟出雙響砲，包辦4分打點，幫助猿隊以6：4擊敗中信兄弟隊，他說：「不會等很久，這兩支全壘打沒有遲到，很開心幫助球隊，把氣勢帶上來。」

朱育賢3局下先從吳哲源的手中轟出3分砲，攻下勝利打點，7局下再轟蔡齊哲，讓兄弟吞下近7戰第5敗，繼續以6勝1和10敗排名墊底；猿隊古巴投手雷法投6局失4分（3分自責），在朱育賢雙響砲助攻下，拿到中職生涯首勝。

朱育賢表示，新球季才剛開始，希望繼續維持手感，別再出現大起大落，吳哲源控球很好，面對他就是保持積極心態，別被帶走節奏。

2019、2021年曾經奪下中職全壘打王，朱育賢現在還未想到挑戰第3座獎項之事，他說：「時間還太早，狀況好的時候，對手就會開始研究你，每年都有很多東西要學。」

朱育賢季初並未固定先發，隨著球季賽場次增加，手感也逐漸加溫，最近連續5場戰安打，今天是生涯第20次單場兩支全壘打，也讓兄弟中斷桃園球場跨季7連勝。