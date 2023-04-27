中職／天空龍登頂！相隔8720天 味全再次獨居第一

相隔8720天，味全龍隊再次一嘗獨居中職龍頭的滋味。在今晚以9：2擊敗富邦悍將隊後，龍隊以11勝8敗的成績，領先統一獅、樂天桃猿隊半場勝差，獨居聯盟戰績第一，隊史前一次已經是1999年的事。

味全龍隊是中職元年創立元老，然而在1999年季後宣告解散，直到2019年宣告復出，隔年開始在二軍出賽，2021年正式回歸一軍就打出4成27勝率，去年更打進季後賽製造驚奇。

今年龍隊的表現再次讓球迷眼睛一亮，今天贏球後以5成79勝率躍升龍頭，這是自1999年6月12日以後，味全龍隊再次獨居聯盟戰績第一。

龍隊在2021年下半季剛開打、2022年上半季剛開打以及今年開季，曾經短暫排名戰績第一，但都與其他球隊並列，今年是回歸以來第一次獨居聯盟第一。