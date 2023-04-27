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中職／陳禹勳笑說突然會丟球了 破紀錄不忘感謝洪一中

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
陳禹勳成為中職史上中繼王，最近球速變快，笑說「自己突然會丟球了」。記者陳正興／攝影
陳禹勳成為中職史上中繼王，最近球速變快，笑說「自己突然會丟球了」。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊33歲老將陳禹勳，今天在桃園球場對中信兄弟隊投1局無失分，奪下生涯第119次中繼成功，獨居中職史上第一，賽後特別感謝生涯兩位教頭洪一中、曾豪駒，讓他有機會達到里程碑。

陳禹勳今天賽前和統一獅隊退役投手高建三118中繼並列榜首，賽後成為史上中繼次數最多的投手，他說：「從以前角色定位、分工，才有這個機會，很感謝洪總、曾總的支持，也感謝中繼失敗時，隊友幫我救起來。」

陳禹勳2014年展開中職生涯，今年剛好是第10年，還差1場就可達到生涯500場出賽紀錄，成為史上第3人，戰績 29勝41敗119中繼119救援，防禦率3.49。

2017、2018年拿過中職救援王，2014、去年則是中繼王，陳禹勳比較這兩個年度獎項，認為還是中繼王較難；他表示，各隊都有2到3個勝利組成員競爭中繼王，但5隊只有5位終結者，覺得中繼王較難挑戰。

儘管如此，陳禹勳說：「不管中繼王還是救援王，能拿到都很開心，大家都很辛苦，每天都要準備。」

破紀錄119中繼到手，陳禹勳很謙虛認為，幸運生在這個時代才能完成紀錄，以後年輕投手會更好。

至於未來是否挑戰最多救援紀錄，他說：「不管破不破都是上天決定，自己在球場外就是一般人，不喜歡把工作帶回家，不管今天投得好不好，明天重新開始。」

陳禹勳最近球速變快，笑說「自己突然會丟球了」，強調以前就是傻傻用力，現在多看多問才知怎麼投球。

陳禹勳 中職

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